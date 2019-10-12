Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Spor 12.10.2019, 18:06
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

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