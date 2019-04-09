Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı'ndan Başkan Yılmaz'a Ziyaret
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile CumhurbaşkanıBaşdanışmanı Sefer Turan, Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz’a hayırlı olsunziyaretinde bulundu.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı'ndan Başkan Yılmaz'a Ziyaret
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Sefer Turan, Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz’a hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
olan Hamza Yerlikaya ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, Pursaklar Belediye
Başkanı Ayhan Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Hamza
Yerlikaya ve Sefer Turan’ı merkez binadaki başkanlık makamında ağırlayan Pursaklar
Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, ziyaretten dinlediği memnuniyeti belirterek teşekkür etti.
Pursaklar’da devam eden spor kompleksi imali ve öteki projeler hakkında karşılıklı
istişarelerde bulunan Hamza Yerlikaya ve Başkan Ayhan Yılmaz, “Pursaklar için hep beraber
hoş hizmetler yapacağız” mesajı verdiler.
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