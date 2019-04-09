Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı'ndan Başkan Yılmaz'a Ziyaret Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile CumhurbaşkanıBaşdanışmanı Sefer Turan, Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz’a hayırlı olsunziyaretinde bulundu. A+ A-

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı'ndan Başkan Yılmaz'a Ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Cumhurbaşkanı

Başdanışmanı Sefer Turan, Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz’a hayırlı olsun

ziyaretinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

olan Hamza Yerlikaya ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, Pursaklar Belediye

Başkanı Ayhan Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Hamza

Yerlikaya ve Sefer Turan’ı merkez binadaki başkanlık makamında ağırlayan Pursaklar

Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, ziyaretten dinlediği memnuniyeti belirterek teşekkür etti.

Pursaklar’da devam eden spor kompleksi imali ve öteki projeler hakkında karşılıklı

istişarelerde bulunan Hamza Yerlikaya ve Başkan Ayhan Yılmaz, “Pursaklar için hep beraber

hoş hizmetler yapacağız” mesajı verdiler.

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