Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne gelişinde salon dışında bekleyen vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Olağan Kongresi öncesinde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

AK Parti'nin 17 yaşında olduğunu anımsatan Erdoğan, genç, dinamik ve geleceğe çok daha iyi hazırlanan bir parti olarak Türkiye'ye ve dünyaya en büyük mesajları bugün tekrar verdiklerini söyledi.

"Bizler, tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz hem meydanlarda veriyoruz." diyen Erdoğan, bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongre yaparak dünyaya farklı bir mesaj vereceklerini ifade etti.

Alandakilerin "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganları üzerine Erdoğan, "Kardeşlerim, bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Yok şuymuş, yok buymuş, yok dolarmış. Yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler. Yeter ki siz dimdik ayakta durun." diye konuştu.

Kongrede mesajlar vereceklerini, bu mesajlarla geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapacağımız çok şey var. Atacağımız adımlar çok. Şu anda ağustos ayını geride bırakıyoruz. 26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. Malazgirt'ten Sultan Alparslan gibi yeniden yola çıkacağız. Arkadan 30 Ağustos geliyor. 30 Ağustos'ta da yine Kocatepe'deki gibi dimdik ayakta duruşumuzun işaretini vereceğiz. Bitti mi? Bitmedi. Kararlılıkla eylül, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, ardından mart yerel seçimler."

Yerel seçimler

Partililere, "Yerel seçimlere hazır mıyız? Yerel seçimlerden yine en güçlü şekilde çıkmaya hazır mıyız? İnşallah şu büyük şehirlerin tamamını milletimizden emanet almaya hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, aldığı "Evet" yanıtının ardından şunları söyledi:

"Zira istiyoruz ki bütün büyük şehirlerimiz, 81 vilayetimiz modern bir belediyecilik anlayışını görsün. Bunun için de bu yeni sistemde AK Parti'nin iktidarıyla inşallah 81 vilayet, inşallah ülkemizde 81 milyon insanca yaşamanın erdemine ulaşsın. İşte bakın şu anda elhamdülillah 80 vilayetimize doğal gazımızı ulaştırdık. Sadece Hakkari kaldı, onu da yıl sonuna kadar halledeceğiz. Bunlar insanca yaşamanın erdemidir. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda en güzelini yapmaya hazırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını hatırlatarak, "Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim Kurban Bayramı'nı tüm İslam dünyası için birliğimize, beraberliğimize vesile kılsın. Ülkemizde milletimizin birliğini, beraberliğini daim kılsın ve terörle mücadeledeki başarımızın devamını Rabbim bizlere nasip etsin. Şu anda hac görevini ifa eden kardeşlerimin inşallah gerek Mekke'de, gerek Medine'de dualarını Rabbim kabul eylesin, Arafat'ta yapılacak duaları kabul eylesin. İnşallah bizim bu yürüyüşümüze bu dualar hep güç kattı, bu defa yine güç katsın." ifadelerini kullandı.

Alandakilerle karşılıklı "durmak yok, yola devam" diyen Erdoğan, ayın 4'ünde Kadın Kollarının kongresini yaptıklarını, bugün de ana kademenin kongresini yapacaklarını aktardı.

Erdoğan, "Ankara seninle gurur duyuyor" sloganlarına, "Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Allah yar, yardımcımız olsun." karşılığını verdi.

Rabia işaretiyle tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, "beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini alandakilerle karşılıklı söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep beraber Türkiye olacağız. Kongremiz hayırlı olsun." diyerek tamamladı.