Son Dakika
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
FLAŞ Halis Aygün: YKS tercih sonuçlarını bayramdan önce açıklayacağız.
Günün Özeti - 03 Ağustos 2019
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısına Kocaeli’den 2 isim uydu
Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Selçuk: 3'ü kanser 92 ilacı geri ödeme listesine aldık 
MSB, "ABD heyeti Türkiye’ye gelecek"
YAŞ Kararları Açıklandı
Yüksek Askeri Şura toplandı
'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe

05 Ağustos 2019 Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Sakarya, Tokat, Artvin ve Ardahan ile sabah ilk saatlerde Mersin, Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Genel 05.08.2019, 08:55 05.08.2019, 09:34
05 Ağustos 2019 Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Sakarya, Tokat, Artvin ve Ardahan ile sabah ilk saatlerde Mersin, Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu ve iç kesimlerde azalacak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Bursa: Parçalı bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 31

Samsun: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

(İHA)

#05 Ağustos 2019 Yurtta Hava Durumu #istanbul hava durumu #izmir hava durumu #ankara hava durumu #yurtta hava durumu #hava durumu
Yorumlar (0)
20°
az bulutlu
Namaz Vakti 05 Ağustos 2019
İmsak 04:04
Güneş 05:43
Öğle 13:00
İkindi 16:51
Akşam 20:06
Yatsı 21:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@