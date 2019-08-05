05 Ağustos 2019 Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Sakarya, Tokat, Artvin ve Ardahan ile sabah ilk saatlerde Mersin, Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu ve iç kesimlerde azalacak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Bursa: Parçalı bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 31

Samsun: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

(İHA)