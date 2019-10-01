ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Unutmayın, büyüklerimizin yüzlerinde gördüğünüz her çizgi, bir ansiklopedidir. O ansiklopedileri bol bol okuyun." paylaşımında bulundu.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Yaşlılarla bir araya geldiği fotoğraflarının olduğu paylaşımında Emine Erdoğan, "Yaşlılık, insanın hayata dair bildiklerinin en üst seviyeye eriştiği bir dönemdir. Bu gerçekten hareketle, gençlerimizi, büyükanne ve dedeleri ya da kurumlarımızda kalan büyükleri ile bol bol vakit geçirmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Dünya Yaşlılar Günü etiketlerini de kullanarak yaptığı diğer paylaşımında ise "Unutmayın, büyüklerimizin yüzlerinde gördüğünüz her çizgi, bir ansiklopedidir. O ansiklopedileri bol bol okuyun." tavsiyesinde bulundu.

Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.