1 ton 200 kilogram et, kavurma yapılıp ikram edildi
Bingöl’de bayram nedeniyle, 1 ton 200 kilogram et kavurma yapılıp binlerce kişiye ikram edildi.
Bingöl’de bayram nedeniyle, 1 ton 200 kilogram et kavurma yapılıp binlerce kişiye ikram edildi.
Yıllar önce bu tür ortamların hayal bile edilemeyeceğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, “Bingöl’de, huzurlu bir ortamda bayramı idrak ediyoruz. Bundan 5-10-15 yıl önce bu tür ortamları hayal bile edemezdik. Bugün, Allah’a şükür dağda, bayırda, Bingöl’ün en zirve noktalarında bayram kutlamaları yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Tav-Der bizi, Bingöl’ün çatısına çıkarmıştı. O da çok farklı bir festival olmuştu. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah, bu birliği bozmaya çalışanlara, huzurumuzu, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermesin. Bayramlarda küskünlükleri, dargınlıkları bir tarafa bırakacağız. Birbirimizle kucaklaşacağız. Bir kardeşimizin hatası, eksiği varsa onu başkalarına göstermeye değil, örtmeye çalışacağız”dedi.(İHA)
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