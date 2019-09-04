10. İngiltere-Türkiye İş Forumu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "İngiliz yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Burada muazzam fırsatlar bulunuyor." dedi.



Ermut, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Türk-İngliliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen İngiltere-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, küresel piyasalarda bazı belirsizlikler olduğunu söyledi.

Özellikle Brexit’in getirdiği bazı muğlaklıklar bulunduğunu ifade eden Ermut, "Bu süreç şüphesiz bazı endişeler oluşturuyor. Dünya böyle bir dönemden geçerken bu tür muğlaklıklar, endişelerin yanında fırsatlar da getiriyor. Özel sektördeki profesyonel arkadaşlarımızın kriz yönetimi konusunda ve hemen nasıl toparlanacağımız konusunda büyük deneyimleri var. Türkiye'nin gelişmekte olan piyasalarda krizden hemen çıkma konusunda güzel bir sicili var." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin geçmişten bu yana ihtilaftan ve krizlerden uzaklaşamadığına işaret eden Ermut, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak yüzyıllardır bu bölgede yer alıyoruz. Kriz dönemlerini nasıl yöneteceğimizi biliyoruz. Batı'dan durumumuzu tam manasıyla anlamalarını bekleyemeyiz. Bu bölge pek çok krizi içerisinde bulundurmasının yanında pek çok fırsatı da içerisinde barındırıyor. Müttefiklerimizden bizim deneyimimize, krizin yönetimi deneyimimize güvenmelerini istiyoruz. Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımlar Türkiye anayasası nezdinde koruma altındadır. Daha istikrarlı bir durumu sadece Türkiye için değil, bölgemiz için de istiyoruz."





- "Türkiye, ekonomi reformlarıyla yatırım ortamını iyileştiriyor"







Arda Ermut, forum sürecince Türkiye ve İngiltere’den iş adamlarının ortak şekilde 3'üncü bir ülkede fırsat keşfine çıkacağını düşündüğünü ifade etti.

Bu vesileyle 3'üncü bir ülkeyle de ticari ilişkileri artırma noktasında fırsatın yakalanacağını vurgulayan Ermut, "Türkiye, ekonomik kalkınma açısında doğrudan yabancı yatırımlara önem vermektedir ve ekonomi reformlarıyla yatırım ortamını iyileştiriyor. Türkiye'yi yatırım merkezi haline getirmeyi amaçlamaktayız." dedi.





- "İstanbul, uluslararası yatırımları çeken bir merkez haline gelmeye başladı"







Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, küresel yatırımcıların Türk ekonomisine duyduğu güvene dikkati çekerek, "Küresel yatırımcılar, Türkiye'yi bir sıçrama tahtası olarak görmektedirler, Türkiye üzerinden bölge ülkelerine açılmaktadırlar. İstanbul, bölgesel finans merkezi haline gelmeye başladı. Yasal çerçevenin geliştirilmesi ve farklı finansal araçların kullanılmasıyla birlikte Türkiye, İstanbul'u küresel finans haline getirmeyi amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Ermut, İstanbul Havalimanı'nın önemine de değindi. Kozmopolit yapısıyla, yeni havalimanıyla birlikte İstanbul'un, uluslararası yatırımları çeken bir merkez haline gelmeye başladığını ifade eden Ermut, "Heathrow Havalimanı da yıllık olarak 130 milyon yolcuyu ağırlamakta. Bu iki havalimanının İngiltere ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari bağları artıracağı kanaatindeyim. Biz İngiliz yatırımcıları Türkiye’ye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Burada muazzam fırsatlar bulunuyor. Hem Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlarken hem de yatırımlarınızı mükafatlandıracağınız iş ortamından yararlanmaya sizi davet ediyorum." diye konuştu.





- "İngiltere ile Türkiye'nin iki güçlü ortak olarak yollarına devam etmesinde büyük fayda var"





Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür de İngiltere'nin, Türkiye'nin uzun yıllardan beri çok önemli müttefiklerinden biri olduğunu vurgulayarak, ikili ilişkilerin tarihinin 1500'lü yıllara dayandığını söyledi.

Brexit ile gelecek değişim çerçevesinde İngiltere ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha farklı bir perspektif içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Gür, "Şartlar nasıl gelişirse gelişsin İngiltere ile Türkiye'nin iki güçlü ortak olarak yollarına devam etmelerinde büyük fayda görüyorum. İngiltere'nin diğer ülkelerle yapacağı anlaşmalara Türkiye'nin ticari ortak olarak katılması her iki tarafın da menfaatine olacaktır." ifadelerini kullandı.

Gür, özellikle 3 bine yakın İngiliz sermayeli şirketin Türkiye'de faaliyet göstermesinin ve İngiltere'nin Türkiye'deki yatırımcı ülkeler arasında ilk dörtte yer almasının bu ortaklığın kuvvetlenmesinin gerekçelerinden biri olduğunu vurguladı.





- "İngiltere'de satılan her 3 televizyondan biri Vestel'in"





Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan ise Vestel'in İngiltere'de 30 yılı aşkın zamandır 400'e yakın çalışanla faaliyet gösterdiğini ve 1985 yılından bu yana İngiltere'ye ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.



İngiltere'de satılan her 3 televizyondan bir tanesinin Vestel tarafından üretildiğine işaret eden Erdoğan, Türkiye'de 19 farklı marka için üretim gerçekleştirdiklerini ve İngiltere'de ürünlerini farklı markalar altında sattıklarını anlattı.



Erdoğan, İngiltere'deki toplam cirolarının 300 milyon pounda ulaştığını belirterek, şirketin Avrupa merkezini Londra'da oluşturma fikirlerinin Brexit sonucuna göre şekilleneceğini ifade etti.



Brexit sürecine de değinen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer anlaşmalı Brexit olmazsa İngiltere ve Türkiye arasında birçok müzakere gerçekleşecek ve bunun neticesinde Türkiye üçüncü ülke haline gelecek. Bu konuda her iki tarafın da elini taşın altına koyması gerekiyor. İngiltere'deki koşullarımızdan ziyadesiyle memnunuz ve ümit ediyorum ki çok akılcı çözümler bulunabilir ve önümüzde bizi bekleyen tartışma ve müzakereler olumlu bir nihayete erer."





