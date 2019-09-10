10. İngiltere-Türkiye İş Forumu İstanbul'da başladı

İSTANBUL (AA) - Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) Yönetim Kurulu Başkanı Alderman Emma Edhem, "Her iki ülkenin de geçekten muazzam siyasi, toplumsal ve ekonomik ilişkileri var. Türkiye gerçekten kuvvetli ekonomisiyle önemli yatırım merkezlerinden bir tanesi." dedi.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Sponsoru olarak yer aldığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) katkılarıyla, TBCCI tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen forum, Hilton Bosphorus İstanbul Otel'de başladı.

Emma Edhem, forumun açılışında yaptığı konuşmada, gelecek sene Türkiye-İngiltere Ticaret ve Sanayi Odası’nın 40’ıncı yılını kutlayacaklarını belirterek, Türkiye ve İngiltere arasında ikili iş ilişkilerinin geliştirilmesi imtiyazına sahip olmaktan onur duyduklarını ifade etti.

Bilgi ve network hizmetlerinin ve aynı zamanda iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesi için temel platformlarda beraber olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Edhem, gelişmekte olan piyasalarda kalkınma yavaşlamasının Avrupa ortalamasının üzerinde seyrettiğini söyledi.

- "Brexit, ciddi fırsatları beraberinde getiriyor"

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasının ardından bazı fırsatla oluşacağına değinen Emma Edhem, "Brexit, Türkiye’nin ekonomik ve ticari ilişkilerini İngiltere ile geliştirmesi noktasında ciddi fırsatları beraberinde getiriyor. AB’den çıkmamızla birlikte İngiltere'nin bağımsız bir ticari politika geliştirecek olması bunun temel sebeplerinden bir tanesi. Özellikle İngiltere'nin temel amacı mevcut ticari ilişkilerimizi ve gelecekteki ticari ilişkilerimizi mümkün olduğu kadar geliştirmek." değerlendirmesine bulundu.

Deloitte Türkiye'ye göre Türkiye'deki fintech piyasasının hızla büyüdüğünü ve bu alandaki yatırımların artmasının beklendiğini dile getiren Emma Edhem, Türkiye'ye gerçekleştirilen Fintech yatırımlarının 2012 yılında 4,6 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, bu rakamın 2016'da yüzde 17 artarak 29 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.

Emma Edhem, Türkiye'deki ve bölgedeki özellikle inovasyon şirketlerinin piyasalara ve müşterilere ulaşabilmek için hala İngiltere piyasasını tercih etiklerine işaret ederek, "Her iki ülkenin de geçekten muazzam siyasi, toplumsal ve ekonomik ilişkileri var. Türkiye gerçekten kuvvetli ekonomisiyle önemli yatırım merkezlerinden bir tanesi. Gerçekken çok genç bir nüfusu var çok çalışkan ve aynı zamanda yüksek kalitedeki iş gücüyle birlikte liberal yatırım ortamı, kuvvetli alt yapısı coğrafi avantajı, enerji yatırımlarının ortasında bulunması, düşük vergi oranları ve devletin sağlamış olduğu teşviklerle birlikte dünyadaki önemli piyasalardan bir tanesi Türkiye." diye konuştu.

İngiltere'nin de özellikle iş geliştire noktasında müşterilere rahat ulaşabileceği ürün inovatörlerine, tedarikçilere ve ortaklara rahat bir şekilde ulaşabileceği piyasalara odaklandığını belirten Emma Edhem, bundan dolayı iki ülkenin girişimcilerinin aslında birbirini tamamladığını vurguladı.

Türkiye'nin İngiltere'nin çalışma komitesi kurduğu Brexit sonrası ekonomik ilişkilere yönelik ilk ülkelerden bir tanesi olduğunu dile getiren Emma Edhem, işbirliklerinin artarak devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

- Forum kapsamında önemli paneller düzenlenecek

Öte yandan, iki ülke iş camiasının gündemindeki konuların ele alınacağı, karşılıklı yatırım, ticaret ve ortak proje fırsatlarının tartışılacağı foruma, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'un konuşmacı olarak katılılıyor.

Forum kapsamında ayrıca, DEİK Türk İngiliz İş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, İngiltere Büyükelçiliği ve İngiltere İhracat Finansmanı (UK Export Finance-UKEF) yetkilileri tarafından konuşmalar yapılacak.

Çeşitli panellerin de düzenleneceği forumda, Türkiye'nin ekonomik gündeminde yer alan ve İngiliz uzmanlığının söz konusu olduğu ticaret ve yatırım imkanları, küresel sektör uzmanları ve resmi görevliler tarafından masaya yatırılacak.

Her iki ülkenin iş çevrelerinin bir araya gelmesine olanak sunan forum kapsamında, Brexit sonrası perspektif, ileri teknoloji, finans ve altyapı; enerji, üretim, inşaat konularında paneller düzenlenecek.