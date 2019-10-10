İSTANBUL (AA) - Kardemir AŞ Mali İşler Direktörü (CFO) Furkan Ünal, 2019 yılında en önemli risklerin, ekonomik yavaşlama, marka itibarının zedelenmesi, piyasa faktörlerinin hızla değişmesi, iş kesintisi ve artan rekabet olarak görüldüğünü belirterek, "CFO’ların sorumlulukları, proaktif olarak geleceği şimdiden öngörerek planlama yapmak." dedi.

"Finansal Metamorfoz ve Geleceğe Dönüş" temasıyla düzenlenen 10. İstanbul Finans Zirvesi'nin ikinci gününde "CFO Oturumu" gerçekleştirildi.

Burada yaptığı konuşmada Ünal, Çin'de 19-28 yaşlarında yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bir anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 99'unun bitcoin ve kripto paradan haberdar durumda olduğunu aktararak, katılımcıların yüzde 15'inin ise bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yaptığını söyledi.

Ünal, 2019 yılında en önemli risklerin; ekonomik yavaşlama, marka itibarının zedelenmesi, piyasa faktörlerinin hızla değişmesi, iş kesintisi ve artan rekabet olarak görüldüğünü kaydederek, "CFO’ların sorumlulukları, proaktif olarak geleceği şimdiden öngörerek planlama yapmak." diye konuştu.

Ünal, bu değişimlere ayak uyduramayanların, yaşamlarını sürdüremeyeceğine dikkati çekerek, farklı sektörlerin kendi aralarındaki tüm entegrasyonları gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı.

- "Türkiye'de sağlık harcamalarında ciddi bir büyüme potansiyeli var"

Memorial Sağlık Grubu CFO'su Utku Barın da insanların çeşitli harcamalarını kriz dönemlerinde ertelediğini fakat sağlık kaleminin böyle olmadığını belirterek, bu sebeple yatırımcının oldukça ilgisini çeken bir sektör olduğunu söyledi.

Türkiye'de sektörün ciddi bir büyüme potansiyeli ve konsolidasyon fırsatı bulunduğuna işaret eden Barın, "Türkiye'de 560 civarı özel hastane var. En büyük grubun hastane sayısı 31. Buna bakarsak pazarın yüzde 5-6'sına denk gelen bir pazar payına sahip. Sağlık sektörü ölçek ekonomisinin işe yaradığı bir sektör." diye konuştu.

Barın, ileride büyük hastane zincirlerinin bireysel hastaneleri alarak daha da büyüyeceğini vurgulayarak, yabancı yatırımcıların da bunu görerek fırsattan faydalanmak istediklerini anlattı.

Türkiye'deki sağlık harcamalarının GSYH'ye oranının yüzde 5,4 seviyesinde olduğuna işaret eden Barın, "Bu ABD'de yüzde 17, Avrupa'da yüzde 11-12, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 8-9. Türkiye'nin de yüzde 9-10'lara ulaşacağı öngörülmekte. Yani Türkiye'de ciddi bir büyüme potansiyeli var." şeklinde konuştu.

- "Teknolojik gelişmelerden faydalanarak bir arayüz geliştiriyoruz"

Limak CFO'su Kerem Güzel, başkalaşımın getirdiği süreç içerisinde nihai sermaye sahibine erişimi düşünmeye başladıklarını belirterek, "Daha henüz yazılım aşamasında da olsa arayüz geliştirdik. Londra'da ilgili sertifikasyonu aldık. Bireysel yatırımcılara giderek onların ilgili oldukları sektörlerde bizim portföyümüzde yer alan varlıklara tanıtımları, teknik danışman raporları, ilgili yatırımın olduğu evre, risk durumu, sağlayacağı getiri üzerinden çok detaylı bir bilgilendirme yaparak bu yatırımcının ilgili olduğu sektöre, varlığa blockchain teknoloji üzerinden yatırım yapabilmesini sağlayan bir arayüz geliştiriyoruz şu an." bilgisini verdi.

Korumacı politikaların, finansal kaynakları giderek erişimi kısıtlama riski bulunduğunu aktararak, "Politik etmenlerden belki hiç etkilenmeyecek bireysel yatırımcılar böyle bir arayüz üzerinden direkt yatırım imkanı bulabilse bu tip etmenlerden tamamen sterilize edeceksiniz fonların akışını. Biz de bu bakış açısıyla teknolojik gelişmelerden faydalanarak bir arayüz geliştiriyoruz." şeklinde konuştu.

- "Y ve Z kuşağı rutin işlerden hiç memnun değil"

Koç Sistem CFO'su Erkut Tekinkaya, geçen yıl yeni bir şirket kurduklarını ve veri analitiği elemanları yetiştirmek Koç Sistem Akademisi'ni açtıklarını söyledi.

Robotik elemanlar istihdam ettiklerini de vurgulayan Tekinkaya, sistemin çok alanda başarı ile yürütüldüğünü anlattı.

Workplace sosyal ağını kurarak tüm Koç grubu ile platform oluşturduklarını aktaran Tekinkaya, stok ve bakımda avantaj sağladıklarını anlattı.

3-6 haftada proje yatırımlarının geri döndüğüne dikkat çeken Tekinkaya, "CFO’lar olarak sorumluluğumuz büyük. Sektörel entegrasyonlara katkı için, dijitalde hızlı olmamız, finansal geleceği ekonomi politikasıyla görmemiz, katma değerli ürünlerle piyasaya girip, maliyet düşürücü aksiyonlar almamız, yatırımcılarımızı doğru yönlendirmemiz gerekiyor." yorumunu yaptı.

Tekinkaya, Y ve Z kuşağının rutin işlerden hiç memnun olmadığını belirterek, "Mali işlerdeki çalışanları tutmak da çok zor olmaya başladı. Dijital iş gücünü devreye sokarak onları rutin işlerden ayırmaya çalışıyoruz. Ana hedefimiz işin analitik ve otomasyon tarafını geliştirmek." ifadelerini kullandı.

YDA CFO'su ise Rıdvan Çabukel, metamorfozun inşaat sektörünü de etkilediğini belirterek, "İnşaat, ekonominin en temel sektörlerinden biri. Bu anlamda bu dönüşümü yurt dışında da Türkiye'de de görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.