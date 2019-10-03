“1000 çifte 1000 yuva“ projesi

ANKARA (AA) - Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, "14 Mart 2020 Türkiye Romanlar Günü'nde Cumhurbaşkanımızın şahitliğinde Romanlara nikah töreni yapacağız inşallah." dedi.

Romanlar Konfederasyonu tarafından "14 Mart 2020 Türkiye Romanlar Günü Festivali" kapsamında hazırlanan "1000 çifte 1000 yuva" projesinin tanıtımı, Dünya Ticaret Merkezi konferans salonunda yapıldı.

Toplantıya AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın yanı sıra Roman dernekleri başkanları ile dernek üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Romanlar Konfederasyonu Başkanı Çokyaşar, daha önce Kocaeli Belediyesi ile ortaklaşa yaptıkları "1000 Roman 1000 Keman" projesinin büyük bir etki yaptığı belirtti.

2021 yılına kadar devam edecek "Roman Stratejik Eylem Planı" kapsamında bazı sorunları çözecek projeler ürettiklerini ifade eden Çokyaşar, "Romanların çok fazla şikayetleri vardı. Devletin imkanlarından yararlanamayan bir Roman topluluğu vardı. Yararlanmak noktasında bizim de bazı eksikliklerimiz vardı. Bu eksikliklerin giderilmesiyle bizim bir farkındalık yaratmamız gerekiyor." diye konuştu.

Resmi nikahı olmayan Romanların devletin bazı sosyal imkanlarından yararlanamadığına dikkati çeken Çokyaşar, şunları söyledi:

"Çok nikahsız vatandaşımız var. Evli, iki-üç çocuğu var ama evlilik ahdini gerçekleştirmemiş olanlar var. Cumhurbaşkanımız bize 'Siz taşın altına elinizi sokun, biz gereğini yaparız.' dedi. Biz taşın altına elimizi soktuk. 14 Mart 2020 Türkiye Romanlar Günü'nde Cumhurbaşkanımızın şahitliğinde Romanlara nikah töreni yapacağız inşallah."

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Romanların ablası olarak anılmanın gurur verici olduğunu dile getirerek "Roman kardeşlerimle bir arada olmaktan, beraber yol yürümekten, birçok projeye imza atmaktan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.