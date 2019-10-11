11 yaşındaki Mazlum Güneş de YPG/PKK'nın kurbanı oldu
ŞANLIURFA (AA) - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılarda yaralanan 11 yaşındaki Mazlum Güneş de hayatını kaybetti.Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya...
ŞANLIURFA (AA) - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılarda yaralanan 11 yaşındaki Mazlum Güneş de hayatını kaybetti.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Rasulayn bölgesindeki YPG/PKK'lı teröristlerin sabah saatlerinde düzenlediği havan ve roketatar mermili saldırılarda yaralanan Mazlum Güneş, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Açıklamada, "Şehit çocuğumuza Cenabı Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılarda yaralanan 11 yaşındaki Elif Terim de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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