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12 Eylül darbesinin 39. yıl dönümü

Dönemin CIA Türkiye Şefi Paul Henze’nin “Bizim çocuklar başardı” diye anlattığı darbenin üzerinden tam 38 yıl geçti.

Genel 12.09.2019, 13:58 12.09.2019, 14:12
12 Eylül darbesinin 39. yıl dönümü

Dönemin CIA Türkiye Şefi Paul Henze’nin “Bizim çocuklar başardı” diye anlattığı darbenin üzerinden tam 38 yıl geçti.

12 Eylül; 27 Mayıs 1960 darbesi ve 12 Mart 1971 muhtırasının ardından silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık müdahalesi olarak tarihe geçti. Emir-komuta zinciri içinde gerçekleştirilen son askeri darbe, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren imzasıyla yayımlanan bildiriyle duyuruldu. TRT’den ulusa seslenen Kenan Evren, “Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için TSK’nın yönetime el koymak zorunda kaldığını" söyledi.

Darbeyle Süleyman Demirel’in başbakanı olduğu hükümet görevden alındı, Meclis ve siyasi partiler lağvedildi. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş sürgüne gönderildi. Bu politikacılar siyaset yasağı da konuldu.

517 İDAM KARARI

Darbe sürecinde 650 bin kişi gözaltına alınırken, 517 kişi için idam istendi. 9 Ekim 1980’de ilk olarak sol görüşlü Necdet Adalı, ardından ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam edildi. 17 yaşındaki Erdal Eren de yaşı büyütülerek 13 Aralık 1980’de idam edildi.

80 DARBESİ DENİNCE AKLA GELENLER

1980 darbesi, Kenan Evren’in idam edilenler için "Asmayalım da besleyelim mi" sözüyle hatırlandı. 1970’li yıllarda CIA’nın Türkiye şefi olan görev yapan Paul Henze’nin ABD Başkanı Jimmy Carter’a Türkiye’deki darbeyi, “Bizim çocuklar başardı” sözleriyle haber vermesi de bir diğer unutulmaz olaydı. Aynı odaklar, 15 Temmuz 2016’da emellerini FETÖ eliyle bir kez daha devreye sokmak istediyse de bu kez Türk milleti buna müsaade etmedi.

YARGILANIRKEN ÖLDÜLER

Darbeciler Kenan Evren ile Orgeneral Tahsin Şahinkaya 4 Nisan 2012’de yargılanmaya başladı. Yargıtay’da temyiz istemi görüşülen dava, ikisinin de hayatını kaybetmesiyle düştü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#12 Eylül darbesi #Dönemin CIA Türkiye Şefi Paul Henze
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