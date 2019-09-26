13 yıldır kayıp olan zihinsel engelli ailesine kavuştu
- Kayseri'de 13 yıl önce kaybolan ve polis ekiplerinin kimlik kontrolünde Antalya'da bulunan engelli, memleketinde ailesiyle buluştu
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 13 yıl önce kaybolan ve Antalya'da polis ekiplerinin kimlik kontrolünde bulunan 51 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Çavuş ailesine kavuştu.
Antalya'da polis ekiplerinin kimlik kontrolünde bulunan Çavuş, kuzeni Ali Özel tarafından teslim alınarak özel araçla memleketi Kayseri'ye getirildi.
Fatih Mahallesi'nde yaşayan anne Meral ve abla Ayşe, yıllar sonra evine dönen Çavuş'a sarılarak gözyaşı döktü.
Abla Ayşe Çavuş da kardeşinin bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.
Antalya'nın Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde dün devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiye kimlik sormuş, üzerinden kimlik çıkmayan ve zihinsel engelli olduğu tespit edilen kişinin yapılan araştırmada Kayseri'de 13 yıl önce kaybolan Ahmet Çavuş olduğu belirlenmişti.
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