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14 bin 979 kişi TOKİ indiriminden yararlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için hayata geçirilen yüzde 22'lik indirim kampanyasından 14 bin 979 kişi yararlandı.

Genel 21.10.2019, 12:23 21.10.2019, 12:35
14 bin 979 kişi TOKİ indiriminden yararlandı

ANKARA (AA) - AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için hayata geçirilen yüzde 22'lik indirim kampanyasından 14 bin 979 kişi yararlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TOKİ tarafından 23 Eylül-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Borcunu ödemek ve tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik kampanyaya katılım, bir önceki döneme göre yaklaşık iki kat artış gösterdi. Önceki dönem 8 bin 735 konut ve iş yeri alıcısının yararlandığı kampanyadan bu dönem 14 bin 979 kişi faydalandı.

- 13 bin 175 kişi tapusunu aldı

Kampanya kapsamında 13 bin 175 kişi bütün borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı.

Bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da yararlandığı kampanyada, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla bin 804 kişi de yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22'lik indirim kampanyasından faydalandı.

İndirim kampanyasında kapatılan borçların yüzde 61'i banka kredisi kullanılmadan kişisel tasarruflarla kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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#toki #Toplu Konut İdaresi Başkanlığı #yüzde 22 indirim
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