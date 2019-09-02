14. Bled Stratejik Forumu

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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artıracağız"
Genel 02.09.2019, 19:15
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ile ekonomik ilişkileri ve karşılıklı yatırımları artıracaklarını bildirdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artıracağız." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşıyla yaptığı görüşme öncesinde Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Slovenya Başbakanı Marjan Sarec tarafından da kabul edilmişti.
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