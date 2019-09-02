14. Bled Stratejik Forumu

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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Kardeş Kosova'nın Dışişleri Bakanı dostum Behçet Pacolli ile bir araya geldik. GDAÜ dönem başkanlıklarında başarı diliyoruz"
Genel 02.09.2019, 20:12
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Behçet Pacolli ile görüşerek, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) dönem başkanlığında bu ülkeye başarı diledi.
Görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Kardeş Kosova'nın Dışişleri Bakanı dostum Behçet Pacolli ile bir araya geldik. GDAÜ dönem başkanlıklarında başarı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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