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14. Bled Stratejik Forumu
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Slovenya Başbakanı Marjan Sarec tarafından kabul edildi
Genel 02.09.2019, 18:50
BLED/ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Slovenya Başbakanı Marjan Sarec tarafından kabul edildi.
Söz konusu forum kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ve Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec'in katıldığı "Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık" başlıklı panelde konuşan Çavuşoğlu, düzensiz göç ve insani krizler gibi küresel sorunlara karşı çok taraflılığın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.
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