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"15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü"

Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı İzzet Özden: "Elimizde beyaz bastonumuz olduktan sonra aşamayacağımız hiçbir engel yoktur"

Genel 15.10.2019, 22:29 15.10.2019, 23:14 Emir Yılmaz
"15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü"

"Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü"

- Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı İzzet Özden: "Elimizde beyaz bastonumuz olduktan sonra aşamayacağımız hiçbir engel yoktur"

İSTANBUL (AA) - Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi, "15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü"nde yürüyüş düzenledi. 

Şişli'deki Altı Nokta Körler Derneği önünde başlayan meşaleli yürüşte, "Kaldırıma Araba Park Etme", "Engelli Olmak Engel Değildir", "Engelsiz Olursa Hayat, Karanlıklar Olsa da Rahat" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

Yürüyüşün sonunda saygı duşunda bulunan katılımcılar İstiklal Marşı okudu. 

Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı İzzet Özden, kendileri için gece ve gündüz farkının olmadığını belirterek, "Elimizde beyaz bastonumuz olduktan sonra aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Ancak yatağa girerken beyaz bastonumuzu bırakıyoruz." dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Gönüllüsü Seval Gülyaz ise yaptığı basın açıklamasında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasa çıkarılarak, beyaz baston kullanımının ve standartlarının belirlenmesi gerekir." ifadelerini kullandı. 

Yürüyüşe, görme engelli vatandaşların yanı sıra, öğrenciler ve dernek gönüllüleri de katıldı. 

"15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü"

#Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü #İzzet Özden #beyaz baston #Kaldırıma Araba Park Etme #Engelli Olmak Engel Değildir #Engelsiz Olursa Hayat #Karanlıklar Olsa da Rahat
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