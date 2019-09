1,5 milyon konutun dönüşümü 5 yıl içerisinde sağlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ’Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nı kamuoyuna açıkladı. Kurum, 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin başladığını duyurarak 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 milyon konutun dönüşümünün 5 yıl içerisinde sağlanacağını açıkladı. Kurum ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşlara 11 milyar lira kaynak sağlandığını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ’Kentsel Dönüşüm Eylem Planını’ kamuoyuna açıkladı. Toplantıda 8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planını açıklayan Kurum, “Ocak ayında, Antalya’da yaptığımız ’2023’e Doğru Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı’nın, en önemli gündemi Kentsel Dönüşüm oldu. Ardından, ’Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem’ toplantımızda, strateji belgemizi açıkladık. Son olarak da her iki toplantının ve saha çalışmalarımızın sonuçlarına dair mevzuat değişikliklerimizi gerçekleştirdik” dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN 5 YILLIK EYLEM PLANINI HAZIRLADIK"

Bakan Kurum konuşmasının devamında, “Tek taraflı fesih hakkından müteahhitlik sektörünün disipline edilmesine, yarım kalan inşaatların tamamlanmasına dönük düzenlemelerden maketten satış konusunda yapılacak yeni düzenlemelere ve belediyelere getireceğimiz ilerleme raporu hazırlama zorunluluğuna kadar çok kapsamlı değişiklikleri hayata geçirdik. Bu çalışmaların ardından hazırladığımız genelgemizi, 81 ilimize gönderdik. Şehirlerimizle alakalı fotoğrafı çok daha net olarak görme fırsatı bulduk. Hem belediyelerimizden aldığımız kapsamlı cevaplar, hem de ziyaret ettiğimiz 60’ın üzerinde ilde vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerin de katkısıyla Kentsel Dönüşümün 5 yıllık eylem planını hazırladık” ifadelerini kullandı.

“NÜFUSUMUZUN YÜZDE 71’İ BU ALANLARDA İKAMET EDİYOR”

Kentsel dönüşüm seferberliğinin, 2012 yılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlattıklarının altını çizen Kurum, “Cumhurbaşkanımız o gün ’bedeli ne olursa olsun bu kentsel dönüşümü yapacağız’ sözleriyle kentsel dönüşümün önemini ortaya koymuştu. Her zaman söylüyoruz depremle mücadele terörle mücadele kadar önemlidir, hayatidir. Türkiye’nin yüzde 66’sı deprem riskli alanlarda yer alıyor. Nüfusumuzun yüzde 71’i bu alanlarda ikamet ediyor. Son bir asırda büyüklüğü 6 ve üzeri olan 56 deprem yaşadık ve 80 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 Ağustos Marmara Depremi’nin, 20. yılını geçtiğimiz günlerde geride bıraktık. 20 yıl önce yaşadığımız büyük felaket ve kaybettiğimiz canların acısı hala yüreğimizde. Yakın zamanda Kartal’da yaşadığımız acı olay, Kâğıthane’de, Sarıyer’de, Avcılar’da, Bağcılar’da ve İstanbul’un değişik ilçelerinde yaşadığımız son olaylar Kentsel Dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

“NELER YAPABİLECEĞİMİZİ İSTİŞARE ETTİK”

“Kentsel dönüşümde temel hedefimiz her şeyden önce insanımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır” diyen Kurum, “İnşallah bunu devletimizle, belediyelerimizle, özel sektörümüzle, 82 milyon vatandaşımızla hep birlikte gerçekleştireceğiz. Nitekim dün, Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde büyükşehir belediye başkanlarımızla Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya geldik. Belediye başkanlarımızın yapacakları çalışmalara dair bizden taleplerini aldık, ihtiyaçlarını not ettik, birlikte neler yapabileceğimizi istişare ettik. Bilhassa Kentsel Dönüşümün geleceğine dair görüş alışverişinde bulunduk. Her fırsatta yaptığım bir çağrıyı bu toplantı vesilesiyle sizlerin huzurunda bir kez daha yinelemek istiyorum. Kentsel Dönüşüme dair her konuda belediyelerimize kapımız sonuna kadar açıktır, eser siyaseti anlayışıyla ortaya koyulan tüm projelerde belediyelerimizin yanındayız, destekçisiyiz” açıklamasını yaptı.

“11 MİLYAR LİRA KAYNAK KULLANDIK”

Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2012’den bu yana bir seferberlik ruhuyla hayata geçirdiğimiz Kentsel Dönüşümle alakalı geldiğimiz noktayı özetlemek isterim. 53 farklı ilimizde ilan ettiğimiz 281 alanda çalışmalarımıza başladık. Riskli alanlarda ve yapılarda, toplamda 1 milyon 166 bin bağımsız birimi dönüşüm kapsamına aldık. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında toplam 11 milyar lira kaynak kullandık.”

“1 MİLYON 166 BAĞIMSIZ BİRİMİN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞLATTIK”

Kurum, "2012 yılından bugüne kadar 53 ilde ilan edilen 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlattık ve bu alanda 1 milyon 166 bağımsız birimin dönüşümünü başlattık, bir kısmı yapıldı hak sahiplerine teslim edildi, bir kısmı inşa aşamasında. Bu çerçevede kira, taşınma yardımı, kamulaştırma yardımları olmak üzere belediyelerimize ve vatandaşlarımıza 11 milyar lira kaynak sağlandı. Orhantepe Mahallesi inşaatı aralık ayında tamamlanacak. 25 bini İstanbul’da olmak üzere tüm Türkiye’de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlatmış bulunuyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 milyon konutun dönüşümünün 5 yıl içerisinde sağlanacağını açıkladı.

(İHA)