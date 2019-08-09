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15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram tatili yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın attı. Biletlerini erkenden almayan vatandaşlar bilet bulmakta zorluk çekti. Otobüslerin otogardan çıkarken oluşturduğu araç kuyruğu ise havadan görüntülendi.

Genel 09.08.2019, 17:23 09.08.2019, 17:31
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram tatili yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın attı. Biletlerini erkenden almayan vatandaşlar bilet bulmakta zorluk çekti. Otobüslerin otogardan çıkarken oluşturduğu araç kuyruğu ise havadan görüntülendi.

İstanbul’da her bayram öncesi yaşanan otogar yoğunluğu Arefe gününden bir gün önce başladı. Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları ek seferler çıkardı. Biletini erkenden almayan vatandaşlar, otobüs bileti bulmakta zorluk çekti. Otogar giriş çıkışında araç trafiğinin uzadığı görülürken, polis ekipleri güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tuttu.

“SÜRÜCÜLERİN DİKKATLİ OLMASI LAZIM”

Otogardaki yoğunluğun iki gün önce başladığını kaydeden otobüs kaptanı Haluk Köselen, “Yaklaşık 2 saat yolda gecikme oldu. Yarından sonra yumuşar diye tahmin ediyoruz ama trafik belli olmuyor. Arefe günü biraz daha yoğun olur. Sürücülerin dikkatli olması lazım. Biz Ankara’ya gidiyoruz. 1 saat civarında bizi etkiliyor. Otogara giriş çıkışlarımızı biraz hızlandırıyoruz” dedi.

“ŞU ANDA BİLET YOK ZATEN”

Giresun’a gitmek için biletini 1 ay önceden ayırdığını ifade eden İzzet Yıldırım ise, “Şu anda bilet yok zaten. Normalde yol 11 saat sürüyor. Bayram trafiğiyle 14 saati bulur. İstanbul’dan çıkması uzun sürüyor. Mecbur katlanacağız” diye konuştu.

(İHA)

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#tatil #bayram #bayram tatili #15 Temmuz Demokrasi Otogarı #kurban bayramı
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