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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Konferansı

Gazi Metin Doğan: "Ölerek insanları cesaretlendirmek istedim ama ölmeden de bunu başardım"

Genel 09.10.2019, 17:17 09.10.2019, 17:55
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Konferansı

DENİZLİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nda tankın önüne yatan Gazi Metin Doğan, o gün insanları cesaretlendirmek adına ölümü göze alarak tankın önüne yattığını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Konferansı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı giriş kapısı önünde, tankın önüne yatan Gazi Metin Doğan, yaşadıklarını anlattı.

Türkiye'de birlik ve beraberliğin bozulmamasını dilediğini ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"O gece, insanların yaşananların önemini fark edip sokağa çıktığını gördüm. Tankların üstüne çıkabilirdim ama çıkmayı düşünmedim. Darbeye karşı olan insanları dışarı çıkarabilmek adına o paletlerin altına yattım. Ezilmem gerekiyordu. Onun için tüm planı ezilmek üzerine yaptım. Amacım ölmekti. Tank hareket etti. Kafamı, göğüs kafesimi, bir saniyede öleyim diye paletin tam altına getirerek yere yattım. Sonra tank bir anda durdu. Askerler bağırmaya başladı. Tank hareket etmeyince kalktım ve tişörtümü çıkarıp atacakmış gibi yaptım. Ben de bağırmaya başladım. Ölerek insanları cesaretlendirmek istedim ama ölmeden de bunu başardım."

Denizli Valisi Hasan Karahan da 15 Temmuz'da milletin, tek yürek meydanları doldurduğunu ve darbe girişiminin önüne geçildiğini ifade etti. Programın sonunda Vali Karahan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, etkinliğe katılan 15 Temmuz Gazisi Doğan'a "Yatağan palası" hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#15 temmuz #konferans #Milli Birlik Günü
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