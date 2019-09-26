15 Temmuz Şehitler Köprüsü deprem sonrası havadan görüntülendi
Depremin ardından hasar oluştuğu iddia edilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi. Köprüde deprem nedeniyle herhangi bir hasar oluşmadığı, hasarlı olduğu iddia edilen kısmın bayrak asmak için kullanılan platform olduğu anlaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyada yapılan paylaşıma tepki göstererek, “Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil” dedi.
Depremin ardından hasar oluştuğu iddia edilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi. Köprüde deprem nedeniyle herhangi bir hasar oluşmadığı, hasarlı olduğu iddia edilen kısmın bayrak asmak için kullanılan platform olduğu anlaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyada yapılan paylaşıma tepki göstererek, “Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyada yapılan paylaşıma tepki gösterdi. "Köprüyü kullanmayın, köprülerin halatları koptu" ifadeleriyle yapılan paylaşıma tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış, bu tweet’te ’köprüleri kullanmayın, köprü halatları koptu.’ Böyle densizlik yapanlar da var. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil” dedi.(İHA)
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