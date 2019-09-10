Son Dakika
Sancaktepe’de okulda yangın paniği
Günün Özeti - 10 Eylül 2019
Kerbela’da Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü
SP’li belediye meclis üyeleri istifa edip MHP’ye geçti
09.09.2019 Çılgınlığı
Kuveyt Türk'ün Sepetim uygulamasına mükemmeliyet ödülü
Rize’de stat inşaatı bir mahallenin kaymasına neden oldu
2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
Şenyayla bölgesinde terör operasyonu

156 gramlık yumurta şaşırtıyor

Balıkesir’in Gönen ilçesinde özel bir çiftlikte Ameraucana cinsi tavuğun yumurtaları görenleri hayrete düşürüyor.

Genel 10.09.2019, 16:52 10.09.2019, 17:27
banner63

Balıkesir’in Gönen ilçesinde özel bir çiftlikte Ameraucana cinsi tavuğun yumurtaları görenleri hayrete düşürüyor.

Balıkesir’in Gönen İlçesine bağlı Tütüncü Mahallesi’nde çiftlik kuran Haşim Kozbay, mavi yumurta üretmek için harekete geçti. Kozbay’ın tavuklarından birbisi 156 gramlık yumurtasıyla herkesi hayrete düşürdü.

Bu işe hobi amaçlı başladığını belirten tavuk yetiştiricisi Haşim Kozbay "Bu tavuklar 2-3 gün arayla yumurtlarlar. Bir gün follukta devasa bir yumurta gördüm ve şaşkınlığımı gizleyemedim. Daha sonraları baktım ki tavuk bu şekilde yumurta yapmakta. Ben de bunun yetkililer tarafından incelenmesini istiyorum. Neredeyse diğer normal yumurtaların 4-5 katı büyüklüğünde bir yumurta yapan tavuğumun incelenmesi gerektiğine inanıyorum. Bizim jumbo diye tabir ettiğimiz çift sarılı diye de geçen yumurtalar bile bu yumurtanın yanında çok küçük kalıyor" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#gönen #balıkesir #Yumurta
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
İmsak 04:51
Güneş 06:17
Öğle 12:51
İkindi 16:25
Akşam 19:15
Yatsı 20:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@