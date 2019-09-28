KONYA (AA) - Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde, Norveç'ten Jon Georg Balke konser verdi.

Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin yedinci gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda, Jon Georg Balke'nin konserine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Sergilenen sema ayini de seyircilerin beğenisini kazandı.

Festival kapsamında Dağıstan ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları da sanatseverlerle buluşacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki konserler ücretsiz olacak. Festivalde yarın Dağıstan'dan Akhmed Akhmedov sahne alacak.

Festival 30 Eylül'de düzenlenecek TRT özel konseri ile sona erecek.