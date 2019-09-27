16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali
- Konya'da, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivalde, Yunanistanlı Sokratis Sinapoulos ve Derya Türkan birlikte sahne aldı
Genel 27.09.2019, 22:08
KONYA (AA) - Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde Yunanistanlı Sokratis Sinapoulos ve Derya Türkan birlikte konser verdi.
Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin altıncı gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda, Sokratis Sinapoulos ve Derya Türkan'ın konserine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki konserler ücretsiz olacak.
Yarın Norveç'ten Jon Georg Balke konseriyle devam edecek festivalde, 29 Eylül'de Dağıstan'dan Akhmed Akhmedov sahne alacak.
Festival 30 Eylül'de düzenlenecek TRT Özel Konseri ile sona erecek.
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