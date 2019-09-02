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17. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
- Zeytinburnu'ndaki bir sitenin 17. katından düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Genel 02.09.2019, 17:29
İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'ndaki 19 katlı bir sitenin 17. katından düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki bir sitede kalan Libyalı aile, 2 yaşındaki kızları Saji Mahmud Issa Elkemaıtı'yı salonda yalnız bıraktı.
Elkemaıtı'nın cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.
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