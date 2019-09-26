18 yılda 150 arama kurtarma köpeği yetiştirdi

DUHOK (AA) - MAZIN BAQAL/AZAD MOHAMMED - Irak'ın Duhok kentinde 18 yıldır köpek eğitmenliği yapan Velid Halid'in bugüne kadar yetiştirdiği 150 köpek, arama kurtarma ekiplerine destek oluyor.

Duhok'ta hizmet veren köpek eğitim merkezinin sahibi Halid, bu işe nasıl başladığını, çalışmalarını ve tecrübelerini AA muhabirine anlattı.

Halid, özel köpek yetiştiriciliği için bir süre Hollanda'da eğitim aldığını ve 2001'den beri bu alanda çalıştığını söyledi.

Önceleri eğitimler için evinin bahçesini kullanan Halid, köpek sayısının giderek artması üzerine 2 yıl önce Duhok'taki merkezi kurmuş.

- Hem kurumlara hem şahıslara hizmet

Halid, bir yandan özellikle güvenlik, arama ve kurtarma alanlarında eğittiği kendi köpeklerini belli bir ücretle özel ve resmi kuruluşlara veriyor, bir yandan da şahısların getirdiği köpekleri davranış ve itaat eğitimi ile farklı komutlara karşılık verebilecek şekilde yetiştiriyor.

Eğitim için 4 ay ile 1 yaş arasındaki köpeklerin tercih edildiğini belirten Halid, merkezde en çok Alman çoban köpeği, malinois, doberman ve pitbull cinsi köpekleri eğittiğini aktardı.

Halid, "Köpekleri narkotik, bomba bulma, ev, araba ve uçaklarda arama yapma gibi farklı alanlar için yetiştiriyorum. Köpeklerin eğitimi birçok aşamadan geçiyor. Şu ana kadar 150 köpeği bu alanlarda eğittim." dedi.

- Günde 3 saat eğitim veriyor

Köpek eğitmenliğinin zahmetli bir iş olduğunu vurgulayan Velid Halid, şunları söyledi:

"Günde 3 saat eğitim veriyorum. Eğittiğimiz köpekler için özel yemekler hazırlıyoruz. Bazı köpeklerin eğitimi daha zor, bazıları ise komutları kolayca alıp öğreniyor. Genel olarak her köpeği 1-2 yıl içinde eğitiyorum. Bazı köpeklerin eğitimi haftalar sürebilir."

Köpek eğitimi konusunda büyük talep olduğunu dile getiren Halid, "Eğittiğimiz köpeklerin çoğu polis müdürlükleri tarafından alınıyor. Ayrıca bir kısmı şirketler tarafından koruma amaçlı olarak alınırken bir kısmını da vatandaşlar alıyor." diye konuştu.

Iraklı eğitmen, son zamanlarda görme engellilere rehberlik yapmak amacıyla bazı köpeklere özel eğitim vermeye başladıklarını da sözlerine ekledi.