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19 Temmuz 2019 Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre 19 Temmuz 2019 Yurtta Hava Durumu şöyle;

GENEL 19.07.2019, 09:00 19.07.2019, 10:01
19 Temmuz 2019 Yurtta Hava Durumu

Yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

(İHA)

#haberler ankara #19 Temmuz 2019 Yurtta Hava Durumu #hava durumu #yurtta hava durumu
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21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Temmuz 2019
İmsak 03:40
Güneş 05:28
Öğle 13:00
İkindi 16:55
Akşam 20:22
Yatsı 22:02
Puan Durumu
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2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
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7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
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10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
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Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
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7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
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11. Fatih Karagümrük 0 0
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17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
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2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
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13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
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