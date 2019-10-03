2 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücüden ilginç

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili hakim karşısına çıkan tutuklu sürücü, ilginç "alkol" savunmasıyla adeta şaşkınlık yarattı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık 26 yaşındaki Mehmet Hakan Peker ile müştekiler ve avukatları katıldı.

Sanık Peker, savunmasında, Pakize Duvarcı ile birlikte İstanbul'dan İnebolu'ya gitmek üzere yola çıktıklarını belirtti.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesi civarında alkol aldığını söyleyen Mehmet Hakan Peker, "Karşı tarafın şerit ihlali ve karışıklık, panikten dolayı bu kaza oldu. Alkolü kazadan 10 ya da 15 dakika önce almıştım. Yani kazanın aldığım alkol nedeniyle olduğunu düşünmüyorum. Şikayetçi tarafın zararlarını karşılama hususunda yanlarında olacağım. Ailenin maddi ve manevi bütün sorumlulukları benim üzerimedir." ifadelerini kullandı.

Sanığın tutukluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

Kastamonu-İnebolu kara yolunun Seydiler ilçesi Ödemiş mevkisinde, 24 Haziran'da Mehmet Hakan Peker yönetimindeki 06 FF 8978 plakalı cip ile karşı yönden gelen Mehmet Kayıkçı'nın kullandığı 37 NA 115 plakalı otomobil çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü ile otomobildeki Satı Mehmet Yarar olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cip sürücüsü ile araçtaki Pakize Duvarcı ise yaralanmıştı.