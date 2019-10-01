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2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

Genel 01.10.2019, 17:55
2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

(İHA)
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