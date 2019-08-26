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2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınakların vurulduğunu, 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Genel 26.08.2019, 10:22 26.08.2019, 10:34
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınakların vurulduğunu, 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi” denildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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