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2 Türk ve 2 ABD helikopteri, 3'üncü ortak uçuşunu gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kapsamında 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin üçüncü ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Genel 05.09.2019, 14:10 05.09.2019, 16:09
2 Türk ve 2 ABD helikopteri, 3'üncü ortak uçuşunu gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kapsamında 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin üçüncü ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#suriye #Milli Savunma Bakanlığı
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