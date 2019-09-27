23. Uluslararası İş Forumu Saraybosna'da düzenlenecek

SARAYBOSNA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) gelenekselleşen Uluslararası İş Forumu (IBF), 16-18 Ekim'de Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek.

Bosna Hersek'teki yatırım imkanlarını farklı ülkelerden gelecek iş insanlarına tanıtmayı hedefleyen 23. Uluslararası İş Forumu, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Afrika'dan 600 civarında iş insanını Saraybosna'da buluşturacak.

Uluslararası İş Forumu Genel Başkanı Erol Yarar, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, artık geleneksel hale gelen forumu, Bosna Hersek'in sahip olduğu potansiyeli uluslararası iş dünyasına tanıtmak amacıyla bu yıl Saraybosna'da yapma kararı aldıklarını söyledi.

Dünyanın 221 noktasında temsilciliği bulunan MÜSİAD'ın 10 binden fazla üyesi olduğuna dikkati çeken Yarar, söz konusu forumla birlikte Bosna Hersek'te de temsilcilik açacaklarını duyurdu.

Yarar, iş forumunu 1995'ten beri her yıl farklı ülkelerde düzenlediklerini anımsatarak, bu yılki iş forumu için Bosna Hersek'i seçmelerinin birçok nedeni olsa da asıl nedenin ülkedeki ekonomik potansiyel olduğunu vurguladı.





- "Bosna Hersek, Avrupa'nın elmasıdır"





Yarar, Bosna Hersek'i Avrupa'nın elması olarak gördüğünü kaydederek, "Bu elmasın çok iyi işlenerek pırlantaya dönüştürülmesi lazım. Biz, Bosna Hersek'e sadece ticaret için değil, uluslararası yatırımları buraya çekmek için geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'in dünyada her zaman savaş ve acılarla hatırlandığını söyleyen Yarar, "Biz, bunu değiştirip Bosna Hersek'in ekonomik potansiyeliyle hatırlanmasını istiyoruz." dedi.

Bosna Hersek Dış Ticaret Odası iş birliğinde düzenleyecekleri iş forumunun önemine dikkati çeken Yarar, "Orta Doğu'dan, Kuzey Afrika'dan, Türkiye'den ve Avrupa'dan 600 iş adamımızı buraya getirmeyi planlıyoruz. Bosna Hersek'ten de çok büyük bir katılım bekliyoruz." diye konuştu.

Yarar, Bosna Hersek'te altı temel sektörü stratejik sektörler olarak belirlediklerini ifade ederek, "Bunlar tarım ve gıda, turizm, orman ürünleri ve mobilya, inşaat, sağlık ve metal sektörleri. İnşallah dünyanın dört bir tarafından bu altı önemli sektörde çok önemli iş adamlarını buraya getireceğiz." dedi.





- "Almaya değil, paylaşmaya geliyoruz"





Amaçlarının Bosna Hersek'in iç piyasasına mal satmak olmadığını vurgulayan Yarar, "Amacımız Bosnalı iş adamlarıyla beraber yatırım yapmak ve dünyaya mal satmak. Almaya değil, paylaşmaya geliyoruz." şeklinde konuştu.

Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Genel Sekreteri Nihad Bajramovic de Saraybosna'yı bu yılki Uluslararası İş Forumu'nun ev sahipliğine layık gördükleri için MÜSİAD yetkililerine teşekkür etti.

Saraybosna'ya gelecek iş adamlarının güzel bir şekilde ağırlanması gerektiğini söyleyen Bajramovic, "İş adamlarımızın güzel projeler hazırlaması gerekiyor. Bu insanlar bize bir şey satmaya gelmiyor, yatırım yapmaya, bizim mallarımızı markalaştırıp dünya piyasasına satmaya geliyor." ifadelerini kullandı.

İş forumu kapsamında sektörel toplantıların yanı sıra Bosna Hersek’te faaliyet gösteren ve yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunan firma ve fabrikaların da ziyaret edilmesi planlanıyor.