ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Aspendos Antik Tiyatrosunda düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Ukrayna Ulusal Akademik Dans Topluluğu "Dans Rüzgarları" adlı gösterinin ilk temsiliyle devam etti.

Gecede, "Pavel Virsky" dans topluluğu tarafından 65 dansçı ve 28 kişilik orkestra eşliğinde sahnelenen "Dans Rüzgarları" gösterisi ilgiyle izlendi. Ritmik, hareketli ve renkli gösterilerini seyirciyle buluşturan topluluk, Ukrayna kültürünü, müziğini sanatseverlerle paylaştı. Dans gösterisinde, modern koreografilere de yer verildi

Ukrayna'nın en prestijli sanat toplulukları arasında gösterilen topluluk, dünyada tanınan ve beğenilen performanslarıyla sanat camiasında önemli bir yer tutuyor.

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Festival, 8 Eylül'de Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliğinin, klasik balenin şaheseri olarak nitelenen "Kuğu Gölü" eserini sahnelemesiyle devam edecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesinin 12-13 Eylül'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda iki kez sahneleyeceği Antik Mısır'ın canlandırıldığı “Aida” operasıyla sürecek festivalde 16 Eylül’de ise Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’ın sanat yönetmenliğinde oluşturulan "Troya" epik operası, Antalya EXPO'da olacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın solist olacağı 18 Eylül'deki gala konseriyle sona erecek festivalin finalinde ünlü İtalyan şef Fabrizio Maria Carminati yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Karahan’a eşlik edecek.