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26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

- Festival, Fransız besteci Georges Bizet'in "Carmen" adlı opera eseri ile başladı

Genel 01.09.2019, 21:55 01.09.2019, 23:59
26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin ilk gününde Fransız besteci Georges Bizet'in 4 perdelik "Carmen" isimli opera eseri sahnelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen festival, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda çeşitli etkinliklerle başladı.

İlk olarak Fransız besteci Georges Bizet'in 4 perdelik "Carmen" isimli opera eseri, Zdravko Lazarov'un şefliğinde sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada Bakanlık olarak Aspendos Opera ve Bale Festivali'ni 26'ncı kez düzenlemekten gurur duyduklarını söyledi.

Festivalin açılışında Carmen'in prömiyerini gerçekleştirdiklerini belirten Yavuz, bu gösteri için İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Opera ve Balesini bir araya getirdiklerini aktardı.

Festival süresince 5 farklı prodüksiyonun 8 defa sahneleneceğini dile getiren Yavuz, "Bu festivale sadece Türkiye'den değil, Ukrayna ve Viyana'dan da sanatçılarımız geliyorlar. Yurt içinden ve dışından gelen sanatçılarımız birlikte hem Antalyalılara hem de yerli ve yabancı turistlere keyifli bir festival yaşatacaklar." dedi.

Festivalin devamında Ukrayna'dan gelen ekibin iki gün üst üste gösteri yapacağını anlatan Yavuz, Giuseppe Verdi'nin bestelediği "Aida" Operası'nın da ilk kez Aspendos'ta sahneleneceğini bildirdi.

"Bu sezonda en çok ilgi gören Troya'yı da Antalya'ya, festivalimize getiriyoruz. Antalya EXPO'da sahne alacak." diyen Yavuz, tüm Antalyalıları gösteriye davet etti.

- "Aida" operası Aspendos'ta antik Mısır'ı canlandıracak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin eseri olan, İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travagllni'nin sahneye koyduğu "Carmen" operasında, Bolşoy Operası solistlerinden Yulia Mazurova da sahneye çıktı. "Carmen" yarın da izleyici ile buluşacak.

Festival kapsamında 8 Eylül'de Aspendos Sahnesi, Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği sanatçılarının sergileyeceği Çaykovski'nin büyülü "Kuğu Gölü" eserine ev sahipliği yapacak.

12-13 Eylül'de ise Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından "Aida" operası Aspendos'ta antik Mısır'ı canlandıracak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğinde oluşturulan "Troya" epik operası, 16 Eylül’de EXPO'da olacak.

Festival, 18 Eylül'de Murat Karahan'ın solist olacağı gala konseriyle sona erecek. Ünlü İtalyan şef Fabrizio Maria Carminati yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Karahan'a eşlik edecek.

#26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali #antalya #Aspendos #Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü #Kültür ve Turizm Bakanlığı #Serik
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