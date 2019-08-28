290 metrelik dev tanker Çanakkale Boğazını kapattı

Çanakkale Boğazında 290 metrelik dev LNG tankerinin geçişi sebebiyle boğaz trafiğe kapatıldı.

Marmaraereğlisi’nden yola çıkan ve Nijerya’nın Bonny Limanı’na hareket eden 290 metre boyunda ve 115 bin ton ağırlığındaki ’Pan Americas’ isimli LNG tankeri Çanakkale Boğazından geçti. Çanakkale Boğazında 2 römorkörün eşlik ettiği tanker için boğaz trafiğe kapatıldı.

36 millik boğaz geçişini yaklaşık 4 saatte tamamlayan geminin Bonny Limanı’na yolculuğu sürüyor.

(İHA)