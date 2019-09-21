“3. Ağrı Bal Festivali“ başladı

AĞRI (AA) - Ağrı'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ağrı Bal Festivali" başladı.

Ağrı balının tanıtımı ve markalaşması amacıyla Valilik koordinasyonunda Ağrı Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Arı yetiştiriciliği Birliği iş birliğinde 3 gün sürecek Ağrı Bal Festivali'nin açılışı yapıldı.

Millet bahçesinde gerçekleştirilen festivalde müzik dinletisi ve halk oyunları ekibinin gösterisi sunuldu.

Vali Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi beraberindekilerle alanda stant açan arıcıları ziyaret etti.

Üreticilerin ballarını tadan Vali Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı balının çok kaliteli olduğunu, bunun tüm Türkiye'de bilinmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşların doğal Ağrı balını tatması ve bunun tanıtılması amacıyla festival yapıldığına dikkati çeken Elban, "İnşallah kısa süre sonra Ahmed-i Hani Festivali'mizin üçüncüsünü düzenleyeceğiz. Ağrı'mız kendine has güzellikler, birçok yerde bulunmayan, özellikle de flora bakımından çeşitli özelliklere sahip bir şehir. Bu güzellikleri ve zenginlikleri tanıtabilmek, insanımızın bu güzelliklerden ve zenginliklerden yeterince yararlanabilmesini sağlamak amacıyla festivali yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Ağrı balının çok kaliteli olduğunu herkes kabul ediyor"

Bal sektörünün diğer sektörlere örnek olacağına inandıklarını dile getiren Elban, şunları kaydetti:

"Ağrı'mızın gerçekten özellikle balının kaliteli olduğuyla ilgili bir mutabakat var. Ağrı balının çok kaliteli olduğunu herkes kabul ediyor ancak bunu ispat etmek için bilimsel veri olması ve coğrafi işaret almamız lazım. Bu konularla ilgili çalışma başlatıldı. Arıcılıkla, altyapıyla ilgili eksiklikler nedir, ne yapılabilir, onunla alakalı çalışmalar yapıldı. Çalışmaların bir kısmı tamamlandı. En önemli kısmı da balımız çok güzel, çok kaliteli ve bunu bilimsel temele dayandırıyoruz ama tanıtmıyoruz. Dolayısıyla festival ile tanıtmaya başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde hem bu işten ekmek yiyen üreticimiz işlerini daha da büyütür."

Festivalin ilk günü, ilk tescil belgesi ve ilk paketleme izni alan alan, en tecrübeli arıcı ile en fazla arı kovanına sahip üreticilere plaket verilmesiyle sona erdi.

Festivale Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ile davetliler ve bal üreticileri katıldı.