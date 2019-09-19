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3 metrekarede üretip dünyanın öbür ucuna gönderiyor
Gaziantep kilim dokumasının son temsilcisi 77 yaşındaki Yaşar Elbir 3 metrekarelik dükkanında ürettiği kilimleri Amerika’ya kadar gönderiyor.
Genel 19.09.2019, 09:22
Gaziantep kilim dokumasının son temsilcisi 77 yaşındaki Yaşar Elbir 3 metrekarelik dükkanında ürettiği kilimleri Amerika’ya kadar gönderiyor.
“Amerika’ya kadar gönderiliyor”
Kilimlerin yurt dışına da ihraç edildiğini ifade eden Elbir, “1995 yılından beri bu mesleği devam ettirmekteyim. Yaptığım kilimlere talep çoktur. şuan bu işi yapan çok az kişi kaldı. Bu kilimler yurt dışına çok gidiyor. Renkleri açıktır ve her iki tarafı da kullanılabilir. Burada üretiyorum. İnsanlar gelip buradan alıyorlar. Geçen gün bir arkadaş buradan kilim alarak Amerika’ya gönderdi. Makineler bu kilimleri üretemez çünkü bu el becerisi gerektirir, sanattır” diye konuştu.(Lider Olgun/İHA)
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