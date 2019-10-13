3. Parlamento Başkanları Konferansı
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin görüştü
Genel 12.10.2019, 14:00
İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir araya geldi.
Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcı olduğu, "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı, TBMM'nin ev sahipliğinde düzenleniyor.
Görüşmede, konferansın kurumsallaştırılması, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Volodin, terörle mücadelede Türkiye'ye verdikleri desteği dile getirdi.
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