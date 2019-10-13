İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcı olduğu, "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı, TBMM'nin ev sahipliğinde düzenleniyor.



Konferans kapsamında Mustafa Şentop ve Vyacheslav Volodin heyetlerarası bir görüşme yaptı.

Görüşmede, konferansın kurumsallaştırılması, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Volodin, terörle mücadelede Türkiye'ye verdikleri desteği dile getirdi.