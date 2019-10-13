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3. Parlamento Başkanları Konferansı

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Pakistan Senato Başkanvekili Saleem Mandviwalla ile görüştü

Genel 12.10.2019, 14:10
3. Parlamento Başkanları Konferansı

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3. Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında İstanbul'da bulunan Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Pakistan Senato Başkanvekili Saleem Mandviwalla ile görüştü.

Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde Hilton Bomonti Otel'de düzenlenen, Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcı olduğu, "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansına katılanlarla görüşmelerini sürdürüyor.

TBMM Başkanı Şentop, bu kapsamda, Pakistan Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Pakistan Senato Başkanvekili Saleem Mandviwalla ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoruna karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi veren Şentop, Pakistan'a Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Görüşmede iki ülke heyetinden temsilciler de yer aldı.

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