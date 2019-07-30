30 Temmuz 2019 Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle.

yurdun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Bursa: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40