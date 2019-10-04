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4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

İSG'de çalışan taksiciler sokak köpeklerine 300 kilogram mama dağıttı

Genel 04.10.2019, 11:42
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında (İSG) çalışan taksiciler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında sokak köpeklerine 300 kilogram mama dağıttı.

Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'ne (SAWKOOP) bağlı taksiciler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü duyarlılıklarını göstermek için kendi aralarında topladıkları parayla aldıkları 300 kilogram mamayı Akfırat Mahallesindeki sokak köpeklerine dağıttı.

Taksiciler yaptıkları bu etkinliği yıl içinde birçok kez tekrar ettiklerini de belirterek, sokak hayvanlarını hatırlayarak onlara yardım etmenin önemine dikkat çekmeye çalıştıklarını ifade etti.

#mama #sokak köpekleri #Yem
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