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4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
İSG'de çalışan taksiciler sokak köpeklerine 300 kilogram mama dağıttı
Genel 04.10.2019, 11:42
İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında (İSG) çalışan taksiciler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında sokak köpeklerine 300 kilogram mama dağıttı.
Taksiciler yaptıkları bu etkinliği yıl içinde birçok kez tekrar ettiklerini de belirterek, sokak hayvanlarını hatırlayarak onlara yardım etmenin önemine dikkat çekmeye çalıştıklarını ifade etti.
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