4. Etnospor Kültür Festivali
- Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Anadolu Ajansının çadırını ziyaret etti
Genel 03.10.2019, 17:35
İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'nin global iletişim ortağı Anadolu Ajansının (AA) çadırına ziyarette bulundu.
"Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festival devam ediyor.
Bilal Erdoğan ve beraberindekiler, AA Haber Akademisi'nin Savaş Muhabirliği Eğitim Parkuru'nu inceledi. Erdoğan, katılımcıların savaş muhabirliği parkurunu bitirmeye çalışmasını izledi.
Festivali ziyaret eden vatandaşlar, eğitim parkuruna ve AA yayınlarının sergilendiği standa büyük ilgi gösterdi.
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