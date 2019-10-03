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4. Etnospor Kültür Festivali

- Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Anadolu Ajansının çadırını ziyaret etti

Genel 03.10.2019, 17:35
4. Etnospor Kültür Festivali
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İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'nin global iletişim ortağı Anadolu Ajansının (AA) çadırına ziyarette bulundu.

"Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festival devam ediyor.

Organizasyonun ilk günü etkinlik alanını gezen Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı'nın da yer aldığı heyetle birlikte AA'nın çadırını ziyaret etti.

Bilal Erdoğan ve beraberindekiler, AA Haber Akademisi'nin Savaş Muhabirliği Eğitim Parkuru'nu inceledi. Erdoğan, katılımcıların savaş muhabirliği parkurunu bitirmeye çalışmasını izledi.

Festivali ziyaret eden vatandaşlar, eğitim parkuruna ve AA yayınlarının sergilendiği standa büyük ilgi gösterdi.


#anadolu ajansı #Bilal Erdoğan #Dünya Etnospor Konfederasyonu #Etnospor #Etnospor Kültür Festivali
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