Son Dakika
Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü
HSK'den “savcıya rüşvet teklifi“ iddialarına ilişkin açıklama
Yavuz sondaj gemisi "Fatih"i selamladı
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası: Busenaz 2. turda
Kepez'de şehidin isminin sokağa verilmesi tartışması!
Muhammed Salah, İngiliz halkına örnek oluyor

4. Etnospor Kültür Festivali

- Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalin ikinci günü tamamlandı

Genel 04.10.2019, 18:50
4. Etnospor Kültür Festivali
banner63


İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün sona erdi.

İstanbul'da dördüncüsü düzenlenen festival, büyük bir kültür şölenine sahne oluyor.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, Atatürk Havalimanı'nda 6 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.


- Geleneksel sporlar ilgi odağı


Festivalin 2. gününde çeşitli ülkelerin geleneksel sporları öne çıktı.

Misafir ülke Arjantin'den gelen pato takımı ile Türkiye'nin kökbörü takımı arasında müsabakalar gerçekleştirildi. İki takım arasındaki pato müsabakasını Arjantinliler, kökbörü maçını ise Türkler kazandı.

Cirit, atlı okçuluk, kökbörü, geleneksel okçuluk, yağlı güreş, mas güreşi, aba güreşi ve pato müsabakaları, ziyaretçilere heyecanlı anlar yaşattı.


- Ziyaretçilerin okçuluk merakı


Festivale katılanlar, okçuluk aktivitelerine büyük ilgi gösterdi.

Gerçekleştirilen organizasyonlarda özellikle çocuklar geleneksel oklarla hedef vurmaya çalıştı. Ayrıca güvenlik önlemleri bulunan ve ucu sivri olmayan oklarla temsili savaş yapılması eğlenceli görüntüler oluşturdu.


- Atlı etkinliklerde kuyruk


Ziyaretçiler, atlı etkinliklerin olduğu bölümde kuyruklar oluşturdu.

Festivali ziyaret eden vatandaşlar, hem çocuklarını ata bindirme hem de kendileri bu deneyimi yaşama şansı yakaladı.

Festival alanında çocuklar Midilli atlarına binerken, vatandaşlar da profesyoneller eşliğinde at binme fırsatı buldu.


- Çocuklar geleneksel oyunlarla tanışıyor


Etnospor Kültür Festivali'nde çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş ve nostaljik çocuk oyunları oynadı.

Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel oyunlara tanıştı.

Çocuklar ayrıca, ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ile oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme şansı elde etti.


- Geleneksel lezzetler beğeni topladı


Etnospor Kültür Festivali'nde 12 dalda yapılan müsabakaların yanı sıra geleneksel lezzetler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festival alanında Türkiye'nin 7 bölgesinden şehirlerin çadırlarında geleneksel lezzetler yer alırken, 16 farklı ülkeden de lezzetler sergilendi.

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna ve Yemen'in geleneksel yemekleri, festivalin Evrensel Tatlar Alanı'nda ziyaretçiler tarafından tadıldı.

Ziyaretçiler, yemek yapımı etkinliklerine katılarak, geleneksel lezzetleri kendi mutfaklarına da kazandırmanın yöntemlerini öğrendi.


- Esat Kabaklı'dan müzik şöleni


Organizasyonun ikinci günü Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı'nın verdiği konserle sona erdi.

Festival alanındaki konser sahnesine çıkan Esat Kabaklı, katılımcıların beğeniyle dinlediği türkülerini seslendirdi.


#4. Etnospor Kültür Festivali #Dünya Etnospor Konfederasyonu #Etnospor
Yorumlar (0)
26°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:41
Öğle 12:42
İkindi 15:57
Akşam 18:33
Yatsı 19:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@