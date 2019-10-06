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4. Etnospor Kültür Festivali

- Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalin kapanış töreni yapıldı - Törende farklı branşlarda dereceye giren sporculara ve sponsorlara ödül verildi - Kapanış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı

Genel 06.10.2019, 20:11
4. Etnospor Kültür Festivali
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İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından İstanbul'da düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali'nin kapanış töreni yapıldı.

İstanbul'da dördüncüsü gerçekleştirilen festival, büyük bir spor ve kültür şölenine sahne oldu.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi.

Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyonun kapanış töreni festival alanındaki Han Çadırı'nın önünde yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ile festival sponsorlarının temsilcileri katıldı.

Dereceye giren sporculara ödülleri Fuat Oktay, Bilal Erdoğan, Hakan Kazancı, Haydar Ali Yıldız ve sponsor temsilcileri tarafından verildi.

AA adına Ersin Şiyhan, kuşak güreşinde küçük erkekler ve orta boy erkekler kategorisinde dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.


- Anadolu Ajansına ödül


Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Anadolu Ajansına ödül verildi.

Kapanış töreninde festivale katkıda bulunan kurum ve kuruluş ile sponsorlara da ödül takdim edildi.

Organizasyonun global iletişim ortağı olan AA'nın plaketini Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, DEK Başkanı Bilal Erdoğan'ın elinden aldı.


- Ödüller


4. Etnospor Kültür Festivali'nde dallara göre dereceye giren sporcular şöyle:


- 2. Görme Engelliler Türkiye Mangala Şampiyonası: 1- Abdullah Çağlak, 2- Mustafa Akçakaya, 3- Harun Yılmaz


- Hedef okçuluk

Büyük erkekler: 1- Muhammed Ali Temel, 2- Yusuf Güzgün, 3- Bayram Koçak

Büyük kadınlar: 1- Nesrin Takcı Yassı, 2- Ahu Eker, 3- Şahika Tetik

Karma minik: 1- Zeynep Rana Vatan, 2- İsmail Kahraman, 3- Eyüp Ahmet Zeylan

Engelliler: 1- Cemil Yılmazlı, 2- Halis Ardıç, 3- Başaran Sağlam


- Kuşak güreşi

Kadınlar: 1- Nurbanu Özcan, 2- Damla Ekinci, 3- Semiha Bostancı

Baş erkekler: 1- Oğuzhan Bozkurt, 2- Osman Tenk, 3- Muhammed Demirci

Orta boy erkekler: 1- Tanju Keklik, 2- Harun Bağcı, 3- Ayhan Arıca

Küçük erkekler: 1- Bedirhan Kartal, 2- Muharrem Ertüm, 3- Resun Taştan


- Kapışmalı aba güreşi:

Baş: 1- Mahmut Çayırcı, 2- Enes Kargı, 3- Ali Taşboru

Başaltı: 1- Fatih Önalan, 2- Muhammed Yalçın, 3- Esat Ardıç


- Aşırtmalı aba güreşi:

Baş: 1- Erol Öztürk, 2- İbrahim Kadir Kılçık, 3- Zekeriye Saltan


- Şalvar güreşi:

Baş: 1- Hüseyin Kalaycı, 2- Behlül Gedik, 3- Sabit Yetkin

Başaltı: 1- Beytullah Kılıç, 2- Tayfun Alkız, 3- Tayfun Ardıç

Büyük orta: 1- Musa Ayar, 2- Ahmet Kara, 3- Fatih Başel


- Yağlı güreş:

Başaltı: 1- Metin Alpaslan Temizce, 2- Müren Mutlu, 3- Barış Bayav, Samet Uman

Büyük orta: 1- Enes Kesler, 2- Oğuzhan Tekmen, 3- Serkan Çavuşoğlu, Temel Altıntaş

Küçük orta: 1- Yıldıray Pala, 2- Tuğrul Menemenci, 3- Furkan Has, Emircan Gürbüz

Deste: 1- Yengin Atar, 2- Murat Gonca, 3- Alaaddin Pala, Ali Osman Güngördü

Ayak: 1- Doğukan Toprak, 2- Emirhan Taş, 3- Batuhan Bardak, Demir Alkuş

Tozkoparan: 1- Arda Avcuoğlu, 2- Alparslan Daş, 3- Engin Yıldız, Umut Dinçer

Teşvik bir: 1- Emirhan Giral, 3- Engin Aktaş, 3- Berat Duran, Doğan Beyazıt

Teşvik iki: 1- Oğulcan Yurdakul, 2- Enes Kazım Alkan, 3- Yusuf Yılmaz, Arda Gezer

Minik: 1-Özgür Arslan, 2- Berkay Gürbüz, 3- Serkan Tarım, Yetiş Yalçın Kaya

#4. Etnospor Kültür Festivali #Bilal Erdoğan #Dünya Etnospor Konfederasyonu #Etnospor #Fuat Oktay
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