4. Kadıköy Tiyatro Şenliği başlıyor
İSTANBUL (AA) - 4. Kadıköy Tiyatro Şenliği, "Kadıköy'de Tiyatro, Her Yerde Tiyatro" sloganıyla 15 Ekim'de başlıyor.Kadıköy Belediyesi desteğiyle, Kadıköy Tiyatroları Platformu'nun düzenlediği şenlikte 17 yetişkin...
Genel 10.10.2019, 17:07
İSTANBUL (AA) - 4. Kadıköy Tiyatro Şenliği, "Kadıköy'de Tiyatro, Her Yerde Tiyatro" sloganıyla 15 Ekim'de başlıyor.
Şenlik öncesinde oyuncuların ve tiyatroseverlerin katılımıyla Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkından, Süreyya Operası'na yürüyüş yapılacak.
Platformun geçen aylarda hayatını kaybeden tiyatrocu Enis Fosforoğlu anısına hazırladığı şenlik, 30 Ekim'e kadar devam edecek.
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