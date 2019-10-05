4 ülkeden 11 ressamın gözüyle Çankırı

ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Türkiye, Bulgaristan, Kazakistan ve İran'dan 11 ressam, Çankırı'nın tanıtımına katkı sağlamak için, gezip gözlemledikleri Çankırı'nın tarihini ve kültürünü kendi bakış açılarıyla tuvale aktarıyor.

Çankırılı resim sanatçısı Hülya Sezgin, kentin tanıtımına katkı sağlamak için bir çalıştay yapmaya karar verdi. Bu fikrini Çankırı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Can ile paylaşan Sezgin, onların da desteğiyle farklı ülkelerdeki ressam arkadaşlarını kente davet etti.

Davet üzerine 4 ülkeden gelen 11 ressam, Çankırı'da bulunan beş bin yıllık Tuz Mağarası, Çivitçioğlu Medresesi, Tarihi Çamaşırhane Müzesi, Taş Mescit, Çankırı Kalesi, Kadınçayırı, Kurşunlu, Orta, Devrez çayı, kaya mezarları, peri bacaları gibi mekanları ziyaret ederek gözlem yaptı.

Ressamlar, daha sonra kentteki bir otelde oluşturulan atölyede, gözlemledikleri tarihi ve kültürel mekanları kendi bakış açılarıyla tuvale aktarmaya başladı.

Yapılan resimler Çamaşırhane Müzesi'nde sergilendikten sonra vakıf tarafından müzayede ile satılarak Çankırılı öğrencilere burs imkanı sağlanacak.

Çankırılı sanatçı Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır resim sanatıyla uğraştığını söyledi.

Çankırı'nın genellikle Ankara'nın bir ilçesiymiş gibi tanındığını ve bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu anlatan Sezgin, "Bugüne kadar gittiğim şehirlerde ve ülkelerde adını duymadığım yerlerin hafızamda yer ettiğini fark ettim. Bu şekilde bir kültür alışverişi oluyordu. Bunu Çankırı için yapmayı düşündüm. 10 yıldır hayalimdi, bunu nihayet gerçekleştirebildim." dedi.

Sanatçıların gezip gördükleri yerlerden ikişer resim yaptığını ve bu resimlerin Çamaşırhane Müzesi'nde sergileneceğini belirten Sezgin, "Herkes gördüklerini kendi tarzına göre, kendini anlatan resimler yapıyorlar. Bu çalıştay bir yerde güzel bir sanat birlikteliğinin yanında sosyal bir amaca da hizmet etmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Resimlerin kısa sürede kuruyup sergilenecek hale gelmesi için akrilik boya tercih ettiklerini dile getiren Sezgin, Çankırı'yı hem Türkiye'de hem de dünyada tanıtabilmek için gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

- "Bir yerin tanıtımı sanatçılar vasıtasıyla olursa kalıcı olur"

Ankaralı ressam Gültekin Serbest de etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kentin tanıtımına destek vermek için geldiklerini anlatan Serbest, "Çankırı Anadolu'nun çok güzel bir parçası. Buranın tanıtımı biraz geciktirilmiş. Türk dünyasının önemli sanatçıları da bu etkinlikte yer alıyor. Bir yerin tanıtımı sanatçılar vasıtasıyla olursa kalıcı olur ve çok değişik kitlelere ulaşarak tanınmasına katkı sağlar. Biz sanatçılar bu işlerde öncü görevini üstleniyoruz." diye konuştu.

İranlı sanatçı Vadoud Moazzen ise Çankırı'nın tanıtımında yer almaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Şehri gezdikten sonra gördüklerini eserlerine yansıttıklarını aktaran Moazzen, "Çankırı çok güzel bir şehir. Tarihe malik bir şehir. Umarım Çankırı bundan sonra tanınsın. Yeteri kadar tanınmamış ama bu çalışmayla inşallah tanınır." şeklinde konuştu.