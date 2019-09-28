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5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı

- Basın Yayın Birliği tarafından düzenlenen ve AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, 15 ülkeden 200'ü aşkın yayınevi Arapça yayınlarını kitapseverlerle buluşturdu - Fuarda AA da Arapça, İngilizce ve Türkçe kitaplarını okurların beğenisine sundu

Genel 28.09.2019, 19:17
5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı
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İSTANBUL (AA) - Basın Yayın Birliği (BYB) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", ilk gününde kitapseverlerden yoğun ilgi gördü.

BYB tarafından Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneğinin katkılarıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuar, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı.

Arap ülkeleri dışında düzenlenen en büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini taşıyan fuarda, 15 ülkeden 200'ü aşkın yayınevi okurla buluşma imkanı buldu.

- AA standı ilgi gördü

Arapça yayınları 5. kez kitapseverlerle buluşturan fuardaki AA da standında Arapça, İngilizce ve Türkçe yayınlar yer aldı.

AA standında "Muhabir - Habercinin Temel Kitabı", "Dünya Siyasetinde Küresel Fay Hatları", "Türkiye'nin Kültür Hazineleri", "Cemal Kaşıkçı Cinayeti" ve "Gökyüzünden Türkiye" gibi yayınlar okuyucuların beğenisine sunuldu.

Açılış törenine katılan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da AA standını ziyaret ederek, AA'nın kitaplarını ve almanaklarını inceledi.

- Fuar hakkında

Arap ülkelerinden İstanbul'a gelen ziyaretçileri, İstanbul'daki Arap topluluğu ve Arapçaya ilgisi olan kitapseverleri ağırlayan fuarı, bu yıl 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarı geçen yıl 63 bin kişi ziyaret etmişti.

Türkiye'de Arapça dil eğitimi veren üniversite, dil kursları ve imam hatip okullarının öğretmen ve öğrencilerinin ilgi gösterdiği fuar, Arapça eğitimi alan öğrencileri anadili Arapça olan öğrencilerle buluşturarak pratik yapmalarına da imkan sağlıyor.

Yenikapı Marmaray İstasyonu'ndan, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ne ücretsiz ring seferlerinin yapıldığı fuarda, gönüllüler tarafından alım gücü düşük öğrenciler için ücretsiz kitap elde etme imkanı da bulunuyor.

Arap edebiyatının önde gelen isimlerinin katılımıyla panel, söyleşi gibi çocuk ve gençler için de farklı kültürel etkinliklerin gerçekleştirileceği fuar, 6 Ekim'e kadar açık kalacak.

#aa standı #AA yayınları #anadolu ajansı #Arapça Kitap Fuarı #Yasin Aktay #ziyaret
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