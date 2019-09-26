56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru
- Festival kapsamında "film tırı" ilçeleri ziyaret edecek
ANTALYA (AA) - 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "film tırı" ilçeleri gezecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin büyük ilgi gören açık hava gösterimlerinin bu yıl 27 Eylül'de başlayacağı belirtildi.
Film tırında Ahmet Katıksız'ın yönettiği ve başrollerini Ekin Koç ile Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı "Bizim İçin Şampiyon" ve Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral'ın oynadığı "Organize İşler: Sazan Sarmalı" filmleri gösterilecek.
Çocuk izleyiciler için de "Can Dostlar" ve "Bizim Köyün Şarkısı" filmleri gösterilecek.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde 26 Ekim'de başlayacak 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Türkiye ve dünya sinemasının en iyi örneklerini Antalyalılar ile buluşturacak.
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