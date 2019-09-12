56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

ANTALYA (AA) - Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde başvuru süresi, 16 Eylül'de bitecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 26 Ekim'de başlayacak festival için başvuruların devam ettiği vurgulandı.

Festival kapsamındaki ulusal veyarışmalarına başvuruların 16 Eylül Pazartesi sona ereceğine işaret edilen açıklamada, bu yıl toplam 1 milyon 357 bin 500 lira para ödülünün dağıtılacağı kaydedildi.

Ulusal film yarışmasına 2019 Türkiye yapımı kısa film, belgesel ve uzun film başvurularının yapılabileceği, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise dünya sinemasından en yeni ve yaratıcı örneklerin Antalya'da bir araya geleceği belirtildi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştirilecek film forumuna bu yıl 160 projenin başvurduğu açıklandı.



